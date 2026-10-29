«Θεϊκός Δράκος»: Το κινεζικό διαστημικό αεροσκάφος που αφήνει μυστηριώδη αντικείμενα σε τροχιά

Μια νέα εικόνα υψηλής ανάλυσης φέρνει στο φως το κινεζικό διαστημικό αεροσκάφος Shenlong, γνωστό και ως «Θεϊκός Δράκος», το οποίο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ειδικών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για την αποστολή του.Η φωτογραφία καταγράφηκε το 2024 από τη Maxar Technologies, η οποία πλέον λειτουργεί με την ονομασία Vantor, και συμπεριλήφθηκε σε έκθεση της αμερικανικής Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA). Πρόκειται για μία από τις πιο καθαρές εικόνες του κινεζικού σκάφους που έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητά του σε χαμηλή γήινη τροχιά.Το κινεζικό διαστημικό αεροσκάφος έχει συνδεθεί στο παρελθόν με την απελευθέρωση άγνωστων αντικειμένων σε χαμηλή γήινη τροχιά, ωστόσο, η πρόσφατη έκθεση δεν διευκρινίζει ποια είναι αυτά τα αντικείμενα ούτε ποιος είναι ο ακριβής σκοπός των αποστολών του. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Vantor ανέφερε ότι η έκθεση καταγράφει την αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στο Διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιούμενων διαστημικών συστημάτων, και περιλαμβάνει εικόνα του κινεζικού σκάφους από το 2024.