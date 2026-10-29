Από τα γυναικεία sneakers με τις αναπάντεχες χρωματικές λεπτομέρειες μέχρι τα suede μποτάκια και τις γόβες, η νέα συλλογή FW26/27 της Parex προτείνει συνδυασμούς που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και τη σύγχρονη αισθητική.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τους επτά υποψήφιους για τη θέση του προέδρου το 2027
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τους επτά υποψήφιους για τη θέση του προέδρου το 2027
Οι επτά υποψήφιοι για να αντικαταστήσουν τον Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους είναι οι Μοχάμεντ Αλ Κουάρι, Χάναν Μπάλκι, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, Μαρία Π. Νέιρα, Μπούντι Γκουνάντι Σαντίκιν, Λι Σονγκ και Γκεβόργκ Ταμαμιάν
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι χώρες μέλη του πρότειναν επτά υποψηφίους για τη θέση του γενικού διευθυντή, που θα πάρει τα ηνία από τον Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
Οι επτά υποψήφιοι είναι οι Μοχάμεντ Αλ Κουάρι, Χάναν Μπάλκι, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, Μαρία Π. Νέιρα, Μπούντι Γκουνάντι Σαντίκιν, Λι Σονγκ και Γκεβόργκ Ταμαμιάν.
Στην 80η γενική συνέλευση του Οργανισμού, τον προσεχή Μάιο, θα επιλεγεί ο νέος γενικός διευθυντής, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 16 Αυγούστου 2027.
Οι επτά υποψήφιοι είναι οι Μοχάμεντ Αλ Κουάρι, Χάναν Μπάλκι, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, Μαρία Π. Νέιρα, Μπούντι Γκουνάντι Σαντίκιν, Λι Σονγκ και Γκεβόργκ Ταμαμιάν.
Στην 80η γενική συνέλευση του Οργανισμού, τον προσεχή Μάιο, θα επιλεγεί ο νέος γενικός διευθυντής, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 16 Αυγούστου 2027.
الصحة العالمية: الدول الأعضاء تقترح 7 مرشحين لمنصب المدير العام الجديد https://t.co/1FbUZr1ZEi— Sawt Beirut International (@SawtBeirut) October 29, 2026
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