Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τους επτά υποψήφιους για τη θέση του προέδρου το 2027
ΚΟΣΜΟΣ
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόεδρος Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγεζούς υποψήφιοι

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τους επτά υποψήφιους για τη θέση του προέδρου το 2027

Οι επτά υποψήφιοι για να αντικαταστήσουν τον Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους είναι οι Μοχάμεντ Αλ Κουάρι, Χάναν Μπάλκι, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, Μαρία Π. Νέιρα, Μπούντι Γκουνάντι Σαντίκιν, Λι Σονγκ και Γκεβόργκ Ταμαμιάν

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τους επτά υποψήφιους για τη θέση του προέδρου το 2027
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι χώρες μέλη του πρότειναν επτά υποψηφίους για τη θέση του γενικού διευθυντή, που θα πάρει τα ηνία από τον Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Οι επτά υποψήφιοι είναι οι Μοχάμεντ Αλ Κουάρι, Χάναν Μπάλκι, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, Μαρία Π. Νέιρα, Μπούντι Γκουνάντι Σαντίκιν, Λι Σονγκ και Γκεβόργκ Ταμαμιάν.

Στην 80η γενική συνέλευση του Οργανισμού, τον προσεχή Μάιο, θα επιλεγεί ο νέος γενικός διευθυντής, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 16 Αυγούστου 2027.

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