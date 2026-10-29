Μητσοτάκης στο Reuters: Παράνομο και άκυρο το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης - Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, τα ελληνικά νησιά εξαφανίζονται εντελώς

«Κατάφωρα παράνομη, άκυρη και ανυπόστατη» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης





Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την Άγκυρα και τη Λιβύη ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση επίτευξη «διεθνούς εκεχειρίας» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τη βύθιση ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων την Τετάρτη, ενώ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.







Κατηγόρησε, μάλιστα, τις δύο πλευρές ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν «τετελεσμένα γεγονότα», παρακάμπτοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.



Το μήνυμα για τις έρευνες της Chevron και η πρόσκληση στη Λιβύη





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την ασφάλεια των ερευνών, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι έρευνες».



Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα και τη Λιβύη «φυσικούς γείτονες», ο πρωθυπουργός κάλεσε τη βορειοαφρικανική χώρα να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με την Αθήνα και να αντιμετωπίσει τις σχετικές συνομιλίες «πολύ, πολύ σοβαρά».



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Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων στη δυτική Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.



«Χρειαζόμαστε κάποιου είδους διεθνή εκεχειρία όσον αφορά στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» να καταστεί δυνατή η εξαγωγή σιτηρών από την περιοχή προς τις διεθνείς αγορές μέσω της Μαύρης Θάλασσας.



«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα ήταν οι πρώτοι που θα επανέλαβαν τις εμπορικές δραστηριότητες στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από την Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιζόταν η ασφαλής διέλευση» ανέφερε.



«Κατάφωρα παράνομη, άκυρη και ανυπόστατη» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης, σε συνέντευξή του στο Reuters Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την Άγκυρα και τη Λιβύη ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση επίτευξη «διεθνούς εκεχειρίας» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τη βύθιση ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων την Τετάρτη, ενώ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.Μιλώντας στο Reuters, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης «αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία» . «Αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία, την πραγματικότητα ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά -τα οποία φαίνεται να εξαφανίζονται εντελώς από τη σκέψη της Τουρκίας και της Λιβύης» δήλωσε ο πρωθυπουργός.Κατηγόρησε, μάλιστα, τις δύο πλευρές ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν «τετελεσμένα γεγονότα», παρακάμπτοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.Μετά τη σύναψη της τουρκολιβυκής συμφωνίας το 2019, η Ελλάδα έχει παραχωρήσει άδεια σε κοινοπραξία υπό την ηγεσία της αμερικανικής Chevron για έρευνες φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Κρήτης, ενώ παράλληλα επιδιώκει ξεχωριστή συμφωνία με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την ασφάλεια των ερευνών, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι έρευνες».Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα και τη Λιβύη «φυσικούς γείτονες», ο πρωθυπουργός κάλεσε τη βορειοαφρικανική χώρα να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με την Αθήνα και να αντιμετωπίσει τις σχετικές συνομιλίες «πολύ, πολύ σοβαρά».Ο κ. Μητσοτάκης παραχώρησε τη συνέντευξη στο Reuters μετά την προεδρία του σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια, λίγες μόλις ώρες αφότου ελληνικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε, έπειτα από επίθεση με ναυτικά drones στα ανοιχτά της Βουλγαρίας.Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων στη δυτική Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.«Χρειαζόμαστε κάποιου είδους διεθνή εκεχειρία όσον αφορά στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» να καταστεί δυνατή η εξαγωγή σιτηρών από την περιοχή προς τις διεθνείς αγορές μέσω της Μαύρης Θάλασσας.«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα ήταν οι πρώτοι που θα επανέλαβαν τις εμπορικές δραστηριότητες στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από την Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιζόταν η ασφαλής διέλευση» ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών, επισημαίνοντας ότι οι ναύλοι και τα ασφάλιστρα «έχουν εκτοξευθεί στα ύψη».



«Τα ουκρανικά σιτηρά κινδυνεύουν να σαπίσουν στις αποθήκες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η οικονομία της Ουκρανίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εξαγωγές των προϊόντων της. «Είχαν μια εξαιρετικά πλούσια σοδειά, αλλά τα σιτηρά βρίσκονται τώρα αποθηκευμένα σε σιλό, με κίνδυνο να σαπίσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στις προοπτικές διπλωματικής συνεννόησης για τον πόλεμο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Μόσχα δεν εμφανίζεται πρόθυμη να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. «Δυστυχώς, προς το παρόν, η Ρωσία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μια ουσιαστική συζήτηση», δήλωσε.



Ο πρωθυπουργός κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία ξεκίνησε το 2024 με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.



«Το επιχείρημά μου είναι απλό: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον να διαθέτει ουσιαστική παρουσία, με πραγματικά στρατιωτικά μέσα, σε αυτή την περιοχή του κόσμου και χρειαζόμαστε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν στην επιχείρηση "Ασπίδες"» δήλωσε στο Reuters. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν διαθέσει στρατιωτικά μέσα για την επιχείρηση, ωστόσο αυτό «προφανώς δεν είναι αρκετό».



«Εάν θέλουμε πραγματικά να στείλουμε το μήνυμα και στις χώρες του Κόλπου ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλειά τους, αλλά και ότι προστατεύουμε τις κρίσιμες αρτηρίες και θαλάσσιες οδούς που είναι απολύτως απαραίτητες για το ευρωπαϊκό εμπόριο, θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να αναπτύξουμε περισσότερα μέσα σε αυτή την περιοχή του κόσμου» τόνισε ο πρωθυπουργός.



Ερωτηθείς, τέλος, για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να άρει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην πολιτική επιβολής κυρώσεων κατά της Μόσχας.



«Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε οικονομική πίεση και να επιβάλουμε μεγαλύτερο οικονομικό κόστος στη Ρωσία, ώστε να στείλουμε ένα απολύτως σαφές μήνυμα ότι, όσο παρατείνει αυτόν τον πόλεμο, θα υφίσταται πολύ συγκεκριμένες οικονομικές συνέπειες» κατέληξε.