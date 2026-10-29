Είδαν τον σκύλο τους στο Facebook μήνες μετά από υποτιθέμενη ευθανασία: Δύο οικογένειες κατηγορούν κτηνιατρείο
Είδαν τον σκύλο τους στο Facebook μήνες μετά από υποτιθέμενη ευθανασία: Δύο οικογένειες κατηγορούν κτηνιατρείο
Η Τσα Τσα και η γάτα Άνι βρίσκονται στο επίκεντρο καταγγελιών κατά κτηνθατρείου στη Τζόρτζια, αφού οι οικογένειές τους ισχυρίζονται ότι έμαθαν αργότερα τι συνέβη
Μια ασυνήθιστη υπόθεση στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς δύο οικογένειες καταγγέλλουν κτηνιατρείο στη Τζόρτζια ότι δεν ενημερώθηκαν με ακρίβεια για την τύχη των κατοικιδίων τους, με την μία οικογένεια να υποστηρίζει ότι πίστευε πως ο σκύλος της είχε υποβληθεί σε ευθανασία, μέχρι που τον αναγνώρισε μήνες αργότερα σε φωτογραφία στο Facebook.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το Senoia Animal Hospital, στην κομητεία Κάουετα, ενώ οι καταγγελίες αφορούν έναν σκύλο, την Τσα Τσα, και μια γάτα, την Άνι.
Η οικογένεια αναγνώρισε τον σκύλο της στο Facebook
Η Ρεμπέκα Μπελόουτ υποστηρίζει ότι πήγε την τετράχρονη παγκ Τσα Τσα στο κτηνιατρείο, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε άσχημα, και όπως αναφέρει, οι κτηνίατροι την ενημέρωσαν ότι, λόγω διαβητικής κετοξέωσης και οργανικής ανεπάρκειας, δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από την ευθανασία. Η οικογένεια συμφώνησε, θεωρώντας ότι ο σκύλος της είχε πεθάνει. Η απώλεια ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον σύζυγό της και τον 17χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πολύ δεμένος με την Τσα Τσα, σε σημείο που όπως αναφέρει, «Είχαν μέχρι και ίδια ρούχα, φούτερ που φορούσαν μαζί», εξηγώντας ότι συνήθιζε να κουβαλά τον σκύλο σχεδόν παντού.
Διαβάστε περισσότερα:www.gazzetta.gr
Στο επίκεντρο βρίσκεται το Senoia Animal Hospital, στην κομητεία Κάουετα, ενώ οι καταγγελίες αφορούν έναν σκύλο, την Τσα Τσα, και μια γάτα, την Άνι.
Η οικογένεια αναγνώρισε τον σκύλο της στο Facebook
Η Ρεμπέκα Μπελόουτ υποστηρίζει ότι πήγε την τετράχρονη παγκ Τσα Τσα στο κτηνιατρείο, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε άσχημα, και όπως αναφέρει, οι κτηνίατροι την ενημέρωσαν ότι, λόγω διαβητικής κετοξέωσης και οργανικής ανεπάρκειας, δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από την ευθανασία. Η οικογένεια συμφώνησε, θεωρώντας ότι ο σκύλος της είχε πεθάνει. Η απώλεια ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον σύζυγό της και τον 17χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πολύ δεμένος με την Τσα Τσα, σε σημείο που όπως αναφέρει, «Είχαν μέχρι και ίδια ρούχα, φούτερ που φορούσαν μαζί», εξηγώντας ότι συνήθιζε να κουβαλά τον σκύλο σχεδόν παντού.
Διαβάστε περισσότερα:www.gazzetta.gr
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