Επιστήμονες δημιουργούν νέο τύπο τσιμέντου εμπνευσμένο από δέρμα ελέφαντα: Ψύχει κτίρια έως και 20°C χωρίς κλιματισμό

Ένα νέο υλικό που εμπνέεται από το δέρμα του ελέφαντα φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζέστη στα κτίρια, αξιοποιώντας το νερό για να τα διατηρεί πιο δροσερά χωρίς κλιματιστικό. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ανέπτυξαν μια ειδική τσιμεντοειδή επίστρωση που απορροφά μια σταγόνα νερού σε λιγότερο από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ σε εργαστηριακές δοκιμές η θερμοκρασία κάτω από το υλικό ήταν έως και 20 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη σε σχέση με μια συμβατική επιφάνεια.Η ιδέα ξεκίνησε από ένα χαρακτηριστικό της φύσης που δύσκολα θα συνέδεε κανείς με την οικοδομή. Το δέρμα του ελέφαντα διαθέτει βαθιές αυλακώσεις και μικρές ρωγμές, οι οποίες συγκρατούν νερό και λάσπη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Καθώς το νερό εξατμίζεται, απομακρύνει θερμότητα από την επιφάνεια, βοηθώντας το ζώο να αντιμετωπίσει τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι επιστήμονες προσπάθησαν να μεταφέρουν αυτή τη λειτουργία σε ένα υλικό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε στέγες και άλλες επιφάνειες κτιρίων.Συνήθως, οι ρωγμές στο τσιμέντο θεωρούνται πρόβλημα, καθώς μπορούν να προκαλέσουν φθορές και να επιτρέψουν την είσοδο νερού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, οι ερευνητές τις σχεδίασαν σκόπιμα, δημιουργώντας ένα δίκτυο καναλιών που βοηθά το νερό να εξαπλώνεται και να παραμένει στην επιφάνεια αντί να απομακρύνεται γρήγορα.Το μείγμα περιλαμβάνει κοινό τσιμέντο Portland και διατομίτη, ένα φυσικό υλικό με πορώδη δομή που αποτελείται κυρίως από απολιθωμένα υπολείμματα μικροσκοπικών οργανισμών. Οι πόροι του επιτρέπουν στο νερό να εισχωρεί γρήγορα, ενώ η γεωμετρία των ρωγμών συμβάλλει στη σταδιακή εξάτμισή του.