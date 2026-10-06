Πώς ένα πλωτό «θηρίο» με 1,4 εκατ. βαρέλια μένει στη θέση του σε βάθος 2.100 μέτρων χωρίς κινητήρες

Ένα από τα μεγαλύτερα πλωτά εργοστάσια πετρελαίου στον κόσμο αποθηκεύει έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια χωρίς να χρειάζεται την πρόωσή του για να παραμένει στη σωστή θέση