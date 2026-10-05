Το «ψάρι-Φρανκενστάιν» εξαπλώνεται στις ΗΠΑ: Αναπνέει έξω από το νερό και οι Αρχές λένε στους ψαράδες να το σκοτώνουν
Το «ψάρι-Φρανκενστάιν» εξαπλώνεται στις ΗΠΑ: Αναπνέει έξω από το νερό και οι Αρχές λένε στους ψαράδες να το σκοτώνουν
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι καλούν τους ψαράδες να μην επιστρέφουν το συγκεκριμένο ψάρι στο νερό και να αναφέρουν κάθε νέα εμφάνισή του
Το αποκαλούν «ψάρι-Φρανκενστάιν» και η εμφάνισή του σε ένα ακόμη ποτάμι των ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία στις αρμόδιες αρχές. Το βόρειο κεφαλόψαρο-φίδι (northern snakehead), ένα χωροκατακτητικό αρπακτικό από την Ασία, επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά στο τμήμα του ποταμού Eleven Point που βρίσκεται στο Μιζούρι, καθώς οι πληθυσμοί του φαίνεται να εξαπλώνονται από το γειτονικό Αρκάνσας.
Η ανακάλυψη έγινε στην κομητεία Όρεγκον και θεωρείται σημαντική από το Missouri Department of Conservation, καθώς πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία του είδους στο συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού. Μέχρι σήμερα, το είδος έχει επιβεβαιωθεί σε δύο ποτάμια συστήματα του νότιου Μιζούρι, τον St. Francis και τον Eleven Point.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η ανακάλυψη έγινε στην κομητεία Όρεγκον και θεωρείται σημαντική από το Missouri Department of Conservation, καθώς πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία του είδους στο συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού. Μέχρι σήμερα, το είδος έχει επιβεβαιωθεί σε δύο ποτάμια συστήματα του νότιου Μιζούρι, τον St. Francis και τον Eleven Point.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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