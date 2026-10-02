Η μοναδική ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο χωρίς επίσημη πρωτεύουσα
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Η μοναδική ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο χωρίς επίσημη πρωτεύουσα

Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν μια επίσημη πρωτεύουσα, όμως ένα μικροσκοπικό νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα

Η μοναδική ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο χωρίς επίσημη πρωτεύουσα
Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν μια πρωτεύουσα που λειτουργεί ως το πολιτικό και διοικητικό κέντρο του έθνους. Από το Νέο Δελχί και το Παρίσι μέχρι το Τόκιο και την Καμπέρα, αυτές οι πόλεις είναι συνήθως εύκολο να εντοπιστούν στον χάρτη.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ανεξάρτητο κράτος που δεν έχει επίσημα καθορισμένη πρωτεύουσα. Πρόκειται για το μικροσκοπικό νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού, το Ναούρου. Αντί για πρωτεύουσα, τα κυβερνητικά γραφεία βρίσκονται στην περιφέρεια Γιαρέν, η οποία περιγράφεται συνήθως ως η ντε φάκτο πρωτεύουσα της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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