Η μοναδική ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο χωρίς επίσημη πρωτεύουσα

Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν μια επίσημη πρωτεύουσα, όμως ένα μικροσκοπικό νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα