Απέλυσαν καθηγήτρια στις ΗΠΑ: Οι μαθητές της πλήρωσαν ταξίδι στο Εκουαδόρ με αντάλλαγμα... βαθμούς

Μια καθηγήτρια στην Αϊόβα των ΗΠΑ έχασε την θέση της μετά από καταγγελίες ότι πίεζε μαθητές να δωρίσουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια στο GoFundMe, προσφέροντάς τους σε αντάλλαγμα επιπλέον βαθμούς.Η Στέφανι Μουλάλι εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στην σχολική περιφέρεια Κλίντον, μέχρι τις 29 Μαΐου. Σύμφωνα με τα ευρήματα διοικητικής δικαστικής διαδικασίας, η Mullaley παραβίασε την πολιτική δεοντολογίας της σχολικής περιφέρειας, καθώς φέρεται να ζητούσε από μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, μια υπόθεση που έγινε γνωστή μέσω του Iowa Capital Dispatch.Η καθηγήτρια είχε δημιουργήσει την καμπάνια με στόχο να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ (Ισημερινός) μαζί με τον σύζυγό της, Νικ. Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο για τον Ιούλιο και αφορούσε την συμμετοχή σε ιατρική ανθρωπιστική αποστολή.Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μουλάλι είχε περιγράψει το ταξίδι ως μια ευκαιρία να προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές της σε μια κοινότητα που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια. Παράλληλα, είχε ζητήσει από όσους μπορούσαν να την στηρίξουν οικονομικά να το κάνουν, ενώ για όσους δεν είχαν αυτή την δυνατότητα είχε ζητήσει απλώς τις προσευχές τους.Οι δωρεές για επιπλέον βαθμούςΤο Iowa Capital Dispatch αναφέρει ότι ο διοικητικός δικαστής Ντουάν Γκόλντεν κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Μουλάλι είχε υποσχεθεί σε μαθητές επιπλέον βαθμούς για το μάθημά της, εφόσον έκαναν δωρεά στην καμπάνια της. Σύμφωνα με τα ευρήματα του δικαστή, ορισμένοι μαθητές αισθάνθηκαν ότι πιέζονταν να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική σελίδα GoFundMe της καθηγήτριας.Η καμπάνια συγκέντρωσε τελικά μόλις έξι δωρεές, οι οποίες κυμαίνονταν από 5 έως 50 δολάρια, ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση, υπήρχαν μαθητές της τάξης που πράγματι έδωσαν χρήματα. Ο δικαστής περιέγραψε την συμπεριφορά ως χρήση της θέσης της εκπαιδευτικού προκειμένου να πιέσει μαθητές να προσφέρουν χρήματα και έτσι η σχολική περιφέρεια προχώρησε στην απόλυσή της.Παράλληλα, η Μουλάλι ζήτησε να λάβει επίδομα ανεργίας, όμως το αίτημά της απορρίφθηκε με τον Γκόλντεν να κρίνει ότι η συμπεριφορά της αποτελούσε παράπτωμα σχετιζόμενο με την εργασία και ότι συνιστούσε «ηθελημένη ή αλόγιστη αδιαφορία» για τις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να μην πληροί τις προϋποθέσεις για το επίδομα. Σύμφωνα με την περιγραφή της καμπάνιας, τα χρήματα που θα συγκεντρώνονταν προορίζονταν για έξοδα μετακίνησης, όπως αεροπορικά εισιτήρια, λεωφορεία και πλοία, καθώς και για φαγητό και διαμονή κατά την διάρκεια της ανθρωπιστικής αποστολής στο Εκουαδόρ.