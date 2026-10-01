Οι πιο αγχωτικές πτήσεις στην Ευρώπη: Οι παράγοντες που επηρεάζουν το στρες των επιβατών

Ένα αεροπορικό ταξίδι προκαλεί άγχος σε πολλούς ανθρώπους. Ο φόβος των πτήσεων είναι ένας από τους κύριους λόγους που προκαλούν αυτό το στρες, αλλά το ίδιο ισχύει για τις συνεχείς καθυστερήσεις, τους ελέγχους πριν από την επιβίβαση ή τη διάρκεια των πτήσεων.Ωστόσο, δεν δημιουργούν όλες οι διαδρομές το ίδιο άγχος στους επιβάτες...Η πιο αγχωτική πτήση στην ΕυρώπηΜια μελέτη της AirAdvisor αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ Άμστερνταμ και Βαρκελώνης ως την πιο αγχωτική, παρόλο που δεν προηγείται σε κανέναν από τους παράγοντες που αναλύθηκαν (ποσοστό καθυστερήσεων άνω των 60 λεπτών όσο και άνω των 180 λεπτών, ποσοστό ακυρώσεων, μέσος χρόνος πτήσης και καιρικές συνθήκες και στις δύο πόλεις).Κάθε μία από τις διαδρομές που αναλύθηκαν (26 συνολικά) έλαβε μια βαθμολογία βάσει των μεταβλητών που εξετάστηκαν, με την εν λόγω διαδρομή να είναι η πιο στρεσογόνος, συγκεντρώνοντας 75,1 στα 100. «Εκτός από τον καιρό της Βαρκελώνης, όλοι οι δείκτες αυτής της διαδρομής βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο. Αν πετάτε μεταξύ αυτών των δύο πόλεων, προετοιμαστείτε για πιθανά απρόοπτα», επισημαίνει η έκθεση της AirAdvisor. Σε αυτή τη διαδρομή, το 7,02% των πτήσεων κατέγραψε καθυστερήσεις άνω της μιας ώρας.Το αεροδρόμιο της ολλανδικής πόλης επαναλαμβάνεται στη δεύτερη θέση, αυτή τη φορά σε μια διαδρομή από το Λονδίνο (Χίθροου). Πρόκειται για μια ελαφρώς μικρότερη διαδρομή, αν και με ποσοστό ακυρώσεων που υπερβαίνει κατά 2,5 φορές τον μέσο όρο των διαδρομών που αναλύθηκαν (με 3,69% για αυτή τη διαδρομή).Στην τρίτη θέση βρίσκεται η πτήση που συνδέει το Μάντσεστερ με το Δουβλίνο, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό μεγάλων καθυστερήσεων (άνω της μιας ώρας), με 7,51%.