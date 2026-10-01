Μεξικανός αφαίρεσε μύτη, αυτιά και δάχτυλα για να μοιάσει με χαρακτήρα οσκαρικής ταινίας: Το τεράστιο κόστος
Μεξικανός αφαίρεσε μύτη, αυτιά και δάχτυλα για να μοιάσει με χαρακτήρα οσκαρικής ταινίας: Το τεράστιο κόστος
Μεξικανός σεφ ξόδεψε χιλιάδες ευρώ σε ακραίες σωματικές επεμβάσεις, αφαιρώντας αυτιά, μύτη και δάχτυλα ώστε να μοιάζει με αμφίβιο
Ο Χεσούς είναι σεφ με καταγωγή από το Αγουασκαλιέντες του Μεξικού και έχει γίνει πια γνωστός με το ψευδώνυμο «Aphibian project».
Έχει ξοδέψει μια περιουσία σε ακραίες επεμβάσεις για να τροποποιήσει το σώμα του και να αποκτήσει την εμφάνιση που ο ίδιος επιθυμεί.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Έχει ξοδέψει μια περιουσία σε ακραίες επεμβάσεις για να τροποποιήσει το σώμα του και να αποκτήσει την εμφάνιση που ο ίδιος επιθυμεί.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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