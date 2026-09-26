Θα τρώμε μπισκότα από πλαστικά μπουκάλια: Η νέα τεχνολογία για τις διαστημικές αποστολές
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Θα τρώμε μπισκότα από πλαστικά μπουκάλια: Η νέα τεχνολογία για τις διαστημικές αποστολές

Επιστήμονες δημιούργησαν τα µBites, πρωτεϊνούχα μπισκότα που παράγονται από παράγωγα πλαστικού PET και αγροτικά απόβλητα και εκτυπώνονται με 3D εκτυπωτή

Θα τρώμε μπισκότα από πλαστικά μπουκάλια: Η νέα τεχνολογία για τις διαστημικές αποστολές
Τι θα μπορούσε να φάει ένας αστροναύτης σε ένα πολύχρονο ταξίδι προς τον Άρη, όταν ο ανεφοδιασμός από τη Γη δεν θα είναι εύκολος; Μια ομάδα επιστημόνων αναζητά την απάντηση σε κάτι που μοιάζει απίστευτο: μπισκότα από παράγωγα πλαστικών μπουκαλιών.

Τα λεγόμενα µBites (microbites) δημιουργήθηκαν από ερευνητές του Southern Illinois University Carbondale στο πλαίσιο της έρευνας για νέες μορφές τροφής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές. Το εγχείρημα αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο του NASA Deep Space Food Challenge, ενός προγράμματος που αναζητούσε τεχνολογίες για την παραγωγή τροφής σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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