Θα τρώμε μπισκότα από πλαστικά μπουκάλια: Η νέα τεχνολογία για τις διαστημικές αποστολές
Θα τρώμε μπισκότα από πλαστικά μπουκάλια: Η νέα τεχνολογία για τις διαστημικές αποστολές
Επιστήμονες δημιούργησαν τα µBites, πρωτεϊνούχα μπισκότα που παράγονται από παράγωγα πλαστικού PET και αγροτικά απόβλητα και εκτυπώνονται με 3D εκτυπωτή
Τι θα μπορούσε να φάει ένας αστροναύτης σε ένα πολύχρονο ταξίδι προς τον Άρη, όταν ο ανεφοδιασμός από τη Γη δεν θα είναι εύκολος; Μια ομάδα επιστημόνων αναζητά την απάντηση σε κάτι που μοιάζει απίστευτο: μπισκότα από παράγωγα πλαστικών μπουκαλιών.
Τα λεγόμενα µBites (microbites) δημιουργήθηκαν από ερευνητές του Southern Illinois University Carbondale στο πλαίσιο της έρευνας για νέες μορφές τροφής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές. Το εγχείρημα αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο του NASA Deep Space Food Challenge, ενός προγράμματος που αναζητούσε τεχνολογίες για την παραγωγή τροφής σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Τα λεγόμενα µBites (microbites) δημιουργήθηκαν από ερευνητές του Southern Illinois University Carbondale στο πλαίσιο της έρευνας για νέες μορφές τροφής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές. Το εγχείρημα αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο του NASA Deep Space Food Challenge, ενός προγράμματος που αναζητούσε τεχνολογίες για την παραγωγή τροφής σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα