Τοπική διοίκηση ενέκρινε σχέδιο για την θανάτωση 2.000 ελαφιών στην Καλιφόρνια: Οργανώσεις και κυνηγοί είναι αντίθετοι
Τοπική διοίκηση ενέκρινε σχέδιο για την θανάτωση 2.000 ελαφιών στην Καλιφόρνια: Οργανώσεις και κυνηγοί είναι αντίθετοι
Τα ελάφια μεταφέρθηκαν στην Catalina από την ηπειρωτική Καλιφόρνια πριν από έναν αιώνα για το κυνήγι. Χωρίς φυσικούς θηρευτές και δυνατότητα διαφυγής, ο πληθυσμός τους αυξήθηκε δραματικά
Σχεδόν 2.000 ελάφια πρόκειται να θανατωθούν στην Catalina Island, ένα ειδυλλιακό νησί στα ανοιχτά της νότιας Καλιφόρνιας, σε μια επιχείρηση που οι υποστηρικτές της χαρακτηρίζουν απαραίτητη για την προστασία του φυσικού οικοσυστήματος.
Η Catalina είναι γνωστή για τις παραλίες, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα άγρια βουνά της και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, όμως τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει και έναν ιδιαίτερα διχαστικό «κάτοικο», το μουλαρίσιο ελάφι.
Από το κυνήγι στην ανεξέλεγκτη αύξηση
Τα ελάφια μεταφέρθηκαν στο νησί από την ηπειρωτική Καλιφόρνια την δεκαετία του 1920 και του 1930, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για αθλητικό κυνήγι. Στο νησί όμως δεν υπάρχουν φυσικοί θηρευτές του ελαφιού και έτσι έναν αιώνα αργότερα, ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά, έχοντας εγκλωβιστεί σε ένα περιβάλλον όπου βρίσκουν άφθονη τροφή.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Η Catalina είναι γνωστή για τις παραλίες, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα άγρια βουνά της και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, όμως τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει και έναν ιδιαίτερα διχαστικό «κάτοικο», το μουλαρίσιο ελάφι.
Από το κυνήγι στην ανεξέλεγκτη αύξηση
Τα ελάφια μεταφέρθηκαν στο νησί από την ηπειρωτική Καλιφόρνια την δεκαετία του 1920 και του 1930, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για αθλητικό κυνήγι. Στο νησί όμως δεν υπάρχουν φυσικοί θηρευτές του ελαφιού και έτσι έναν αιώνα αργότερα, ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά, έχοντας εγκλωβιστεί σε ένα περιβάλλον όπου βρίσκουν άφθονη τροφή.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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