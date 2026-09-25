Πλήρωνε κάθε μήνα 90χρονη για να πάρει το σπίτι της όταν πεθάνει: Πέθανε πρώτος και αυτή έζησε ως τα 122

Το 1965, στο Αρλ της Γαλλίας, ένας νεαρός συμβολαιογράφος, ο Αντρέ-Φρανσουά Ραφρέ, πίστευε ότι είχε βρει μια εξαιρετική ευκαιρία για αγορά ακινήτου, κάνοντας μια συμφωνία που για τα δεδομένα της εποχής έμοιαζε εντελώς ιδανική.Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει πως η ηλικιωμένη γυναίκα με ην οποία υπέγραψε το συμβόλαιο, θα γινόταν ο μακροβιότερος άνθρωπος που έχει καταγραφεί ποτέ.Ο Ραφρέ συμφώνησε να αποκτήσει την κυριότητα του διαμερίσματος μιας ηλικιωμένης γειτόνισσάς του, της Ζαν Καλμάν, η οποία τότε πλησίαζε τα 90. Η συμφωνία προέβλεπε ότι εκείνος θα της κατέβαλλε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό μέχρι τον θάνατό της. Μετά τον θάνατό της, το ακίνητο θα περνούσε πλήρως στην κατοχή του, έχοντας συνολικά κοστίσει λιγότερο από την τότε αγοραία αξία του.