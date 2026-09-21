Όρεγκον: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε απομονωμένη ακτή για μια φωτογραφία – Σχημάτισαν «SOS» με κλαδιά

Η αναζήτηση του ιδανικού πλάνου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραλίγο να εξελιχθεί σε σοβαρή περιπέτεια για μια παρέα τριών ατόμων στην κομητεία Τίλαμουκ του Όρεγκον.Οι επισκέπτες αποφάσισαν να κατέβουν στην ακτή Lost Boy Beach, μια ιδιαίτερα απομονωμένη περιοχή, η προσέγγιση της οποίας απαιτεί κατάβαση από απόκρημνα, κοφτερά βράχια και πέρασμα μέσα από μια παράκτια σπηλιά.Παρά το εντυπωσιακό τοπίο, οι τρεις τους παρέβλεψαν τον παράγοντα της θάλασσας. Όσο εκείνοι φωτογραφίζονταν, η στάθμη του νερού ανέβαινε γρήγορα λόγω της παλίρροιας, με αποτέλεσμα η σπηλιά να πλημμυρίσει και ο μοναδικός δρόμος επιστροφής να αποκλειστεί εντελώς.Βρισκόμενοι σε ένα σημείο χωρίς κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η κατάσταση έγινε άμεσα σοβαρή. Ωστόσο, γύρω στις 15:45, ένας από τους εγκλωβισμένους κατάφερε να επικοινωνήσει με τις αρχές πραγματοποιώντας κλήση έκτακτης ανάγκης στο 911 μέσω δορυφορικής σύνδεσης που διαέθετε η συσκευή του.