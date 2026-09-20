Παράτησε τη δικηγορία και έγινε dog walker: Δουλεύει τις μισές ώρες και λέει ότι βγάζει πολλά περισσότερα

Η Liz, από το East Sussex της Βρετανίας, εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως paralegal, δηλαδή ως νομική βοηθός. Είχε περάσει συνολικά έξι χρόνια σπουδάζοντας Νομική και προσπαθούσε να εξελιχθεί επαγγελματικά με στόχο να γίνει δικηγόρος ποινικού δικαίου.Ωστόσο, όσο περνούσαν τα χρόνια, άρχισε να αισθάνεται όλο και περισσότερο εξαντλημένη από τους ρυθμούς εργασίας. «Μερικές φορές δούλευα εύκολα περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα. Ένιωθα μεγαλύτερη από την ηλικία μου και κάθε μέρα σκεφτόμουν: "Είναι αυτή η ζωή μου τώρα;"», ανέφερε η ίδια. Στη συνέχεια έκανε για λίγο μια αλλαγή κατεύθυνσης και εργάστηκε στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, πριν αποφασίσει τελικά να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση για βόλτες και φιλοξενία σκύλων.Λατρεύω να ξυπνάω και να πηγαίνω στη δουλειάΗ Liz ξεκίνησε παράλληλα με μια δουλειά σε παμπ, ενώ προσπαθούσε να δημιουργήσει τη βάση των πελατών της. Σύντομα διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες της. Έναν χρόνο αργότερα, όπως λέει, βγάζει καθημερινά βόλτα από 20 έως 30 σκυλιά, πραγματοποιώντας περίπου τέσσερις βόλτες την ημέρα. Χρεώνει 14 λίρες την ώρα (16 ευρώ) για την υπηρεσία και υποστηρίζει ότι ο ημερήσιος τζίρος της μπορεί να φτάσει τις 300 έως 400 λίρες (350-467 ευρώ) Η ίδια δηλώνει ότι πλέον εργάζεται περίπου τις μισές ώρες σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά της.Η Liz υποστηρίζει ότι η οικονομική διαφορά είναι επίσης σημαντική. «Είμαι χιλιάδες περισσότερα τον μήνα από ό,τι ήμουν όταν εργαζόμουν στον εταιρικό κόσμο και δουλεύω τις μισές ώρες από ό,τι παλιά», είπε. Ωστόσο, όπως τονίζει, τα χρήματα δεν ήταν ο λόγος που επέλεξε να γίνει dog walker. «Αν οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δουλειά επειδή θέλουν να βγάζουν περισσότερα χρήματα, δεν την κάνουν για τους σωστούς λόγους», ανέφερε. Όπως εξηγεί, αυτό που της αρέσει περισσότερο είναι ότι περνά χρόνο έξω και μαζί με σκύλους. «Λατρεύω να ξυπνάω και να πηγαίνω στη δουλειά», είπε. «Αν ήμουν στην παλιά μου δουλειά, θα είχα εξουθενωθεί»Η ίδια περιέγραψε το προηγούμενο επαγγελματικό περιβάλλον ως δύσκολο και ιδιαίτερα πιεστικό. «Υπάρχει αυτή η πίεση στον εταιρικό κόσμο ότι, αν δεν λιώνεις στη δουλειά, δεν τα πηγαίνεις καλά και ο κόσμος πιστεύει ότι τεμπελιάζεις», ανέφερε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πολλοί παραμένουν σε απαιτητικές δουλειές επειδή οι απολαβές είναι καλές. «Όταν βρίσκεσαι στον εταιρικό κόσμο, είσαι απλώς ένας κόκκος άμμου. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς. Αν είχα μείνει, θα είχα πάθει burnout», είπε.Η Liz ανέφερε επίσης ότι ο σύζυγός της ασχολείται με τη βόλτα και τη φιλοξενία σκύλων και ότι η αγάπη του για τη δουλειά του την έκανε να αναθεωρήσει τις δικές της επαγγελματικές επιλογές. «Γιατί να φοβάμαι τη δουλειά κάθε Σαββατοκύριακο και να δουλεύω αυτές τις ατελείωτες ώρες;», είπε. Παρότι έχει πλέον απομακρυνθεί από τη Νομική, σημειώνει ότι το πτυχίο της θα παραμείνει μαζί της και ότι θεωρητικά θα μπορούσε να επιστρέψει κάποια στιγμή στον κλάδο. «Δεν νομίζω ότι θα το κάνω ποτέ, γιατί αγαπώ τόσο πολύ αυτό που κάνω», ανέφερε. Και καταλήγει με μια συμβουλή που, όπως λέει, προκύπτει από τη δική της εμπειρία: «Η ζωή είναι μικρή. Μην μένεις σε μια δουλειά όπου είσαι δυστυχισμένος. Κάνε την αλλαγή και προχώρα. Δεν το έχω μετανιώσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο».