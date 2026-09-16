Διακόπηκε για ηθικούς λόγους: Το Netflix αναβιώνει το πείραμα των φυλακών του Στάνφορντ και προκαλεί αντιδρασεις

Το πείραμα που είχε διακοπεί μόλις έξι ημέρες μετά την έναρξή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη, προκαλώντας ήδη ηθικές αντιδράσεις στα social media