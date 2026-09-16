Διακόπηκε για ηθικούς λόγους: Το Netflix αναβιώνει το πείραμα των φυλακών του Στάνφορντ και προκαλεί αντιδρασεις
Διακόπηκε για ηθικούς λόγους: Το Netflix αναβιώνει το πείραμα των φυλακών του Στάνφορντ και προκαλεί αντιδρασεις
Το πείραμα που είχε διακοπεί μόλις έξι ημέρες μετά την έναρξή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη, προκαλώντας ήδη ηθικές αντιδράσεις στα social media
To 1971, 24 άντρες συμμετείχαν σε ένα ψυχολογικό πείραμα διάρκειας περίπου δύο εβδομάδων, για λογαριασμό του πανεπιστημίου του Στάνφορντ, το λεγόμενο «Πείραμα της Φυλακής του Στάνφορντ». Το πείραμα διακόπηκε πριν καν ολοκληρωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ, μετά από έξι μέρες και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μελέτες στην ιστορία της ψυχολογίας.
Πάνω από πέντε δεκαετίας αργότερα, το Netflix επιχειρεί να αναβιώσει αυτό το πείραμα, μέσω της μορφής ενός reality show.
To Πείραμα της Φυλακής του Στάνφορντ
Το αρχικό πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Στάνφορντ υπό την καθοδήγηση του ψυχολόγου Philip Zimbardo και είχε προκαλέσει έντονες ηθικές και επιστημονικές αντιδράσεις. Η κεντρική ιδέα του πειράματος ήταν πως οι 24 συμμετέχοντες, χωρίστηκαν τυχαία σε κρατούμενους και δεσμοφύλακες, με τους δεύτερους να έχουν την εντολή να εμποδίσουν τους κρατούμενους από το να δραπετεύσουν. Αξίζει να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες είχαν στρατολογηθεί μέσω αγγελίας και λάμβαναν αμοιβή 15 δολάρια την ημέρα.
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Πάνω από πέντε δεκαετίας αργότερα, το Netflix επιχειρεί να αναβιώσει αυτό το πείραμα, μέσω της μορφής ενός reality show.
To Πείραμα της Φυλακής του Στάνφορντ
Το αρχικό πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Στάνφορντ υπό την καθοδήγηση του ψυχολόγου Philip Zimbardo και είχε προκαλέσει έντονες ηθικές και επιστημονικές αντιδράσεις. Η κεντρική ιδέα του πειράματος ήταν πως οι 24 συμμετέχοντες, χωρίστηκαν τυχαία σε κρατούμενους και δεσμοφύλακες, με τους δεύτερους να έχουν την εντολή να εμποδίσουν τους κρατούμενους από το να δραπετεύσουν. Αξίζει να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες είχαν στρατολογηθεί μέσω αγγελίας και λάμβαναν αμοιβή 15 δολάρια την ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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