Πώς μια υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη να φτιάχνει συνδετήρες, θα μπορούσε να αφανίσει τον κόσμο;

Το θεωρητικό πείραμα του φιλόσοφου Νικ Μπόστρομ δείχνει πως μια υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη με έναν, φαινομενικά, αθώο στόχο θα μπορούσε να οδηγήσει στον αφανισμό της ανθρωπότητας