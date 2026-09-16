Πώς μια υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη να φτιάχνει συνδετήρες, θα μπορούσε να αφανίσει τον κόσμο;
BEST OF NETWORK

Πώς μια υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη να φτιάχνει συνδετήρες, θα μπορούσε να αφανίσει τον κόσμο;

Το θεωρητικό πείραμα του φιλόσοφου Νικ Μπόστρομ δείχνει πως μια υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη με έναν, φαινομενικά, αθώο στόχο θα μπορούσε να οδηγήσει στον αφανισμό της ανθρωπότητας

Πώς μια υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη να φτιάχνει συνδετήρες, θα μπορούσε να αφανίσει τον κόσμο;
Η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπερφυή τεχνητή νοημοσύνη και τις πιθανές απειλές της για το ανθρώπινο είδος έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Παρότι η τρέχουσα τεχνολογία των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων θεωρείται απίθανο να παράγει άμεσα μια τέτοια μορφή νοημοσύνης, η ακαδημαϊκή κοινότητα μελετάει εδώ και και χρόνια τα σενάρια αυτά, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης