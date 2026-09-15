Εστιατόριο στην Ινδία επέβαλλε «φόρο γκαζιού» 10% σε λογαριασμό και προκάλεσε οργή: «Να μας χρεώνουν και που καθόμαστε»
Εστιατόριο στην Ινδία επέβαλλε «φόρο γκαζιού» 10% σε λογαριασμό και προκάλεσε οργή: «Να μας χρεώνουν και που καθόμαστε»
Εστιατόριο στην Ινδία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, επιβάλλοντας στους πελάτες έξτρα «χρέωση γκαζιού» 10% πάνω στον τελικό λογαριασμό
Έκπληκτος έμεινε πελάτης εστιατορίου στην περιοχή Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν, αφού ολοκλήρωσε το γεύμα με την οικογένειά του, παρέλαβε τον λογαριασμό και διαπίστωσε ότι το κατάστημα είχε προσθέσει δίπλα στους θεσμοθετημένους κυβερνητικούς φόρους έναν ξεχωριστό «φόρο γκαζιού» ύψους 10%, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Ο υπολογισμός του έξτρα φόρου και η κατακραυγή στο διαδίκτυο: «Να μας χρεώνουν που καθόμαστε»
Η οικογένεια παρήγγειλε συνολικά δέκα πιάτα. Η συνολική αξία του φαγητού ανέρχονταν στις 1.250 ρουπίες (περίπου 13,5 ευρώ). Στο ποσό αυτό προστέθηκαν κανονικά οι προβλεπόμενοι φόροι (2,5% SGST και 2,5% CGST), ανεβάζοντας το σύνολο στις 1.310 ρουπίες.
Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε στη συνέχεια, καθώς η επιχείρηση πρόσθεσε ξεχωριστό κονδύλιο με την ένδειξη «gas 10%». Μάλιστα, αντί ο υπολογισμός του 10% να γίνει επί της αρχικής αξίας των πιάτων, η διεύθυνση το υπολόγισε πάνω στο τελικό ποσό που περιελάμβανε ήδη τους φόρους, διαμορφώνοντας τον τελικό λογαριασμό στις 1.443 ρουπίες.
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Ο υπολογισμός του έξτρα φόρου και η κατακραυγή στο διαδίκτυο: «Να μας χρεώνουν που καθόμαστε»
Η οικογένεια παρήγγειλε συνολικά δέκα πιάτα. Η συνολική αξία του φαγητού ανέρχονταν στις 1.250 ρουπίες (περίπου 13,5 ευρώ). Στο ποσό αυτό προστέθηκαν κανονικά οι προβλεπόμενοι φόροι (2,5% SGST και 2,5% CGST), ανεβάζοντας το σύνολο στις 1.310 ρουπίες.
Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε στη συνέχεια, καθώς η επιχείρηση πρόσθεσε ξεχωριστό κονδύλιο με την ένδειξη «gas 10%». Μάλιστα, αντί ο υπολογισμός του 10% να γίνει επί της αρχικής αξίας των πιάτων, η διεύθυνση το υπολόγισε πάνω στο τελικό ποσό που περιελάμβανε ήδη τους φόρους, διαμορφώνοντας τον τελικό λογαριασμό στις 1.443 ρουπίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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