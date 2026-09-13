Το Μαρόκο σκάβει την άσφαλτο για να καταπολεμήσει τον μεγάλο εχθρό της νότιας Ευρώπης
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Το Μαρόκο σκάβει την άσφαλτο για να καταπολεμήσει τον μεγάλο εχθρό της νότιας Ευρώπης

Σε Μαρακές και Αγκαντίρ αντικαθιστούν την παραδοσιακή άσφαλτο με διαπερατά υλικά, για να καταπολεμήσουν τις ακραίες θερμοκρασίες στις πόλεις

Το Μαρόκο σκάβει την άσφαλτο για να καταπολεμήσει τον μεγάλο εχθρό της νότιας Ευρώπης
Ο καύσωνας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των πόλεων της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Το Μαρόκο αποφάσισε να αναζητήσει λύση ακριβώς κάτω από τα πόδια των πολιτών του...

Στο Μαρακές και το Αγκαντίρ, ορισμένοι δρόμοι μετασχηματίζονται μέσω της αφαίρεσης της παραδοσιακής ασφάλτου και της αντικατάστασής της με ένα νέο τύπο οδοστρώματος. Η αιτία βρίσκεται στην ίδια τη συμπεριφορά της ασφάλτου, καθώς οι σκούρες επιφάνειες απορροφούν μεγάλη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και διατηρούν αυτή τη θερμότητα για ώρες.

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