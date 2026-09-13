Το αληθινό τείχος του «Game of Thrones»: Το γιγαντιαίο φράγμα-οχυρό που ηλεκτροδοτεί την Ισπανία

Χτίστηκε το 1970 και υψώνεται στα 202 μέτρα: Το φράγμα Almendra είναι το υψηλότερο της Ισπανίας και ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Ευρώπης