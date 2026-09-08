Όταν ο David Bowie έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία στην ιστορία: Το 2003 μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα
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Όταν ο David Bowie έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία στην ιστορία: Το 2003 μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2003, ο David Bowie έγραψε ιστορία, δίνοντας την πρώτη διαδραστική συναυλία, με το κοινό να του κάνει ερωτήσεις και να ζητά αφιερώσεις

Όταν ο David Bowie έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία στην ιστορία: Το 2003 μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα
Μία μέρα σαν την σημερινή, στις 8 Σεπτεμβρίου 2003, ο χαμαιλέοντας της ροκ David Bowie παρουσίασε από τα Riverside Studios στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στην μουσική και την τεχνολογία ταυτοχρόνως ,σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming.

Το σόου μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, δίνοντας τη δυνατότητα σε θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να παρακολουθήσουν τη συναυλία σχεδόν σαν να βρίσκονταν εκεί.


Διαβάστε περισσότερα www.gazzetta.gr
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