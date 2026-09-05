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Τι είναι τα ζευγάρια DINKS; Η παγκόσμια τάση που δημιουργήθηκε λόγω της ακρίβειας
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Τι είναι τα ζευγάρια DINKS; Η παγκόσμια τάση που δημιουργήθηκε λόγω της ακρίβειας

Οι υψηλές τιμές και το κόστος διαβίωσης, φαίνεται να ωθούν ολοένα και περισσότερες οικογένειες στο να ακολουθήσουν το μοντέλο DINKS

Τι είναι τα ζευγάρια DINKS; Η παγκόσμια τάση που δημιουργήθηκε λόγω της ακρίβειας
Η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού εξελίσσονται σε παγκόσμιο δημογραφικό φαινόμενο, καθώς όλο και περισσότερα ζευγάρια καθυστερούν ή επιλέγουν να μην αποκτήσουν παιδιά.

Η ανεργία των νέων, οι δυσκολίες οικονομικής ανεξαρτητοποίησης και οι υψηλές τιμές των ενοικίων και των κατοικιών συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ζευγαριών, ενώ παράλληλα, το αυξημένο κόστος ανατροφής παιδιών, η εργασιακή ανασφάλεια και η ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία ενισχύουν την συγκεκριμένη τάση.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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