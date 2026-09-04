Έφτιαξε τεχνητό νησί-σπίτι σε λίμνη της Καραϊβικής με πάνω από 100.000 πλαστικά μπουκάλια
Έφτιαξε τεχνητό νησί-σπίτι σε λίμνη της Καραϊβικής με πάνω από 100.000 πλαστικά μπουκάλια
Βρετανός καλλιτέχνης μετέτρεψε περισσότερα από 100.000 πλαστικά μπουκάλια σε ένα πλήρως λειτουργικό πλωτό νησί, δημιουργώντας ένα αυτόνομο σπίτι στην Καραϊβική
Το να μετατρέψει κανείς δεκάδες χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια σε κατοικήσιμο χώρο φαντάζει κάτι το εξωπραγματικό, μόνο στο άκουσμα της ιδέας.
Όμως, ο Richart Sowa τα κατάφερε. Συλλέγοντας συστηματικά πεταμένα πλαστικά μπουκάλια, ο Βρετανός καλλιτέχνης κατασκεύασε το Joyxee Island, ένα τεχνητό πλωτό νησί που έμελλε να γίνει το σπίτι του στα ανοιχτά του Ίσλα Μούχερες στο Μεξικό.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Όμως, ο Richart Sowa τα κατάφερε. Συλλέγοντας συστηματικά πεταμένα πλαστικά μπουκάλια, ο Βρετανός καλλιτέχνης κατασκεύασε το Joyxee Island, ένα τεχνητό πλωτό νησί που έμελλε να γίνει το σπίτι του στα ανοιχτά του Ίσλα Μούχερες στο Μεξικό.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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