Το Guinness ανέδειξε το νεότερο «καλλιτέχνη» στον κόσμο: Είναι ακόμα μωρό και έχει την δική του έκθεση

Πόσο μικρός μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης; Σύμφωνα με το Guinness World Records, η απάντηση είναι… μωρό. Ένα παιδί που ζωγράφιζε με τη βοήθεια των γονιών του απέκτησε τον τίτλο του νεότερου καλλιτέχνη στον κόσμο