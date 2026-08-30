Το Guinness ανέδειξε το νεότερο «καλλιτέχνη» στον κόσμο: Είναι ακόμα μωρό και έχει την δική του έκθεση
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Το Guinness ανέδειξε το νεότερο «καλλιτέχνη» στον κόσμο: Είναι ακόμα μωρό και έχει την δική του έκθεση

Πόσο μικρός μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης; Σύμφωνα με το Guinness World Records, η απάντηση είναι… μωρό. Ένα παιδί που ζωγράφιζε με τη βοήθεια των γονιών του απέκτησε τον τίτλο του νεότερου καλλιτέχνη στον κόσμο

Το Guinness ανέδειξε το νεότερο «καλλιτέχνη» στον κόσμο: Είναι ακόμα μωρό και έχει την δική του έκθεση
Απίστευτο και όως αληθινό. Ένα μωρό που έπαιζε με μπογιές αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records ως ο «νεότερος καλλιτέχνης στον κόσμο» και ετοιμάζεται να εκθέσει τα έργα του σε γκαλερί της Σουηδίας.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν οι γονείς του παρατήρησαν ότι το παιδί έδειχνε ενδιαφέρον για την κίνηση και τα χρώματα. Αρχικά, του έδιναν μια οθόνη LED για να παίζει με τα δάχτυλά του και, όταν κατάφερε να κάνει τη λεγόμενη «λαβή τσιμπίδας», ένα σημαντικό στάδιο της παιδικής ανάπτυξης, του έδωσαν πινέλα.

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