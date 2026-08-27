Επανένταξη στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια: Οι νέες πτήσεις από και προς την ιστορική Δαμασκό

Έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια περιορισμένης αεροπορικής σύνδεσης, η Συρία συνεχίζει να αποκαθιστά τις διεθνείς επαφές της. Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η Syrian Air θα ξεκινήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου τακτικές απευθείας πτήσεις από την πρωτεύουσα Δαμασκό προς Βιέννη και Κοπεγχάγη. Η απόφαση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια επανασύνδεσης της χώρας με την Ευρώπη, έπειτα από χρόνια πολέμου και κυρώσεων.Η ανακοίνωση ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την επαναφορά της απευθείας σύνδεσης Βερολίνου–Δαμασκού, η οποία αποκαταστάθηκε αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 14 χρόνια. Σύμφωνα με τις συριακές αρχές, οι νέες διαδρομές εντάσσονται στη στρατηγική επέκτασης του διεθνούς δικτύου της Syrian Air και προσέλκυσης περισσότερων ξένων αεροπορικών εταιρειών στα αεροδρόμια της χώρας.