25.000 αγελάδες στην Ισπανία «απολαμβάνουν» μουσική και δροσιά: Η νέα τεχνολογία στις φάρμες γαλακτοπαραγωγής

Σε φάρμες σε ολόκληρη την Ισπανία, περίπου 25.000 αγελάδες συμμετέχουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο γαλακτοπαραγωγής, που συνδυάζει την τεχνολογία με την άνεση των ζώων και νέες μεθόδους διαχείρισης.Μουσική στους χώρους όπου βρίσκονται τα ζώα, συστήματα ψεκασμού με νερό για την αντιμετώπιση της ζέστης, ανεμιστήρες και αυτοματοποιημένος εξοπλισμός αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στις εγκαταστάσεις. Ο στόχος, ωστόσο, δεν είναι μόνο η βελτίωση της καθημερινότητας των ζώων. Οι παραγωγοί επιχειρούν να περιορίσουν τους παράγοντες που προκαλούν στρες και ταυτόχρονα να αυξήσουν την αποδοτικότητα της γαλακτοπαραγωγής.