Μια πόλη 130 κατοίκων απέκτησε βιβλιοθήκη 450 εκατ. δολαρίων με τεράστια «πράσινη» στέγη και θέα στα Badlands

Η πόλη Μεντόρα στη Βόρεια Ντακότα μπορεί να έχει μόλις περίπου 130 μόνιμους κατοίκους, όμως πλέον διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά νέα πολιτιστικά συγκροτήματα στις ΗΠΑ.Πρόκειται για την Προεδρική Βιβλιοθήκη του Θεόδωρου Ρούσβελτ, η οποία εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Το έργο κόστισε περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια και καταλαμβάνει έκταση 37 στρεμμάτων, στην καρδιά του ιδιαίτερου τοπίου των Badlands.