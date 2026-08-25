Μια πόλη 130 κατοίκων απέκτησε βιβλιοθήκη 450 εκατ. δολαρίων με τεράστια «πράσινη» στέγη και θέα στα Badlands
Μια πόλη 130 κατοίκων απέκτησε βιβλιοθήκη 450 εκατ. δολαρίων με τεράστια «πράσινη» στέγη και θέα στα Badlands
Σε μια μικρή πόλη 130 κατοίκων στη Βόρεια Ντακότα εγκαινιάστηκε βιβλιοθήκη 450 εκατ. δολαρίων, με εκθέσεις, μονοπάτια και τεράστια πράσινη στέγη
Η πόλη Μεντόρα στη Βόρεια Ντακότα μπορεί να έχει μόλις περίπου 130 μόνιμους κατοίκους, όμως πλέον διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά νέα πολιτιστικά συγκροτήματα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για την Προεδρική Βιβλιοθήκη του Θεόδωρου Ρούσβελτ, η οποία εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Το έργο κόστισε περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια και καταλαμβάνει έκταση 37 στρεμμάτων, στην καρδιά του ιδιαίτερου τοπίου των Badlands.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Πρόκειται για την Προεδρική Βιβλιοθήκη του Θεόδωρου Ρούσβελτ, η οποία εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Το έργο κόστισε περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια και καταλαμβάνει έκταση 37 στρεμμάτων, στην καρδιά του ιδιαίτερου τοπίου των Badlands.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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