«Ημέρα της Αποκάλυψης» στις 13 Νοεμβρίου 2026; Η μαθηματική πρόβλεψη του 1960 που επανέρχεται στα social media
«Ημέρα της Αποκάλυψης» στις 13 Νοεμβρίου 2026; Η μαθηματική πρόβλεψη του 1960 που επανέρχεται στα social media
Μια μαθηματική μελέτη του 1960 επανέρχεται στα social media, καθώς το μοντέλο της τοποθετούσε ένα πιθανό «σημείο καταστροφής» της ανθρωπότητας στις 13 Νοεμβρίου 2026
Μια αμφιλεγόμενη μαθηματική πρόβλεψη του 1960 έχει επιστρέψει στα social media, καθώς η ημερομηνία που είχε υπολογιστεί ως πιθανό «σημείο καταστροφής» της ανθρωπότητας πλησιάζει.
Ο μαθηματικός Heinz von Foerster και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν τότε στο περιοδικό Science μια μελέτη σχετικά με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποίησαν, εάν η πληθυσμιακή αύξηση συνεχιζόταν με τους ίδιους ρυθμούς, η ανθρωπότητα θα έφτανε σε ένα ακραίο σημείο στις 13 Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με Παρασκευή και 13.
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Ο μαθηματικός Heinz von Foerster και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν τότε στο περιοδικό Science μια μελέτη σχετικά με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποίησαν, εάν η πληθυσμιακή αύξηση συνεχιζόταν με τους ίδιους ρυθμούς, η ανθρωπότητα θα έφτανε σε ένα ακραίο σημείο στις 13 Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με Παρασκευή και 13.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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