Τσακώθηκαν για ένα πάρτι και σήκωσε τοίχο 4 μέτρων για να εκδικηθεί τον γείτονά του

Η μουσική από ένα παιδικό πάρτι που συνεχίστηκε μέχρι μετά τις 23:00 προκάλεσε έναν έντονο καβγά μεταξύ δύο γειτόνων. Δύο εβδομάδες αργότερα, ο ένας από αυτούς άρχισε να χτίζει έναν τοίχο 4 μέτρων, με την υπόθεση να καταλήγει τελικά στα δικαστήρια