Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο

Νέο τρόπο για να αποφύγουν τον λογαριασμό καταγγέλλουν εστιάτορες, με πελάτες να χρησιμοποιούν φερόμενα ως παραποιημένα βίντεο μέσω AI