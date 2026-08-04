Τη βιντεοσκόπησαν να βάφει σπίτι ενώ ήταν σε αναρρωτική, απολύθηκε αλλά θα πάρει 1.279,99 ευρώ για την άδειά της
Τη βιντεοσκόπησαν να βάφει σπίτι ενώ ήταν σε αναρρωτική, απολύθηκε αλλά θα πάρει 1.279,99 ευρώ για την άδειά της
Ισπανικό δικαστήριο έκρινε νόμιμη την απόλυση εργαζόμενης που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, αλλά της επιδίκασε 1.279,99 ευρώ για μη ληφθείσα άδεια
Το Ανώτατο Δικαστήριο των Καναρίων Νήσων (TSJC) επικύρωσε την πειθαρχική απόλυση εργαζόμενης που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω οσφυοϊσχιαλγίας (ισχιαλγίας), αφού ιδιωτικός ερευνητής την κατέγραψε να εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες που κρίθηκαν ασύμβατες με την πάθησή της.
Παρότι το δικαστήριο έκρινε νόμιμη την απόλυση, αποφάσισε ότι η εργαζόμενη δικαιούται να λάβει 1.279,99 ευρώ μικτά ως αποζημίωση για τις δεδουλευμένες ημέρες άδειας που δεν είχε λάβει.
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Παρότι το δικαστήριο έκρινε νόμιμη την απόλυση, αποφάσισε ότι η εργαζόμενη δικαιούται να λάβει 1.279,99 ευρώ μικτά ως αποζημίωση για τις δεδουλευμένες ημέρες άδειας που δεν είχε λάβει.
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