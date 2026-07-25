Πατέρας και γιος έχτισαν σπίτι με χώμα, πλαστικά και γυάλινα απορρίμματα: Η κατοικία που δοκιμάζει μια νέα εποχή στη δόμηση
Πατέρας και γιος έχτισαν σπίτι με χώμα, πλαστικά και γυάλινα απορρίμματα: Η κατοικία που δοκιμάζει μια νέα εποχή στη δόμηση
Ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων κατασκευάστηκε σε λιγότερο από έναν μήνα με χώμα και ανακυκλωμένα απορρίμματα, δοκιμάζοντας μια νέα μέθοδο δόμησης
Ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων, κατασκευασμένο κυρίως από χώμα και απορρίμματα, έχει μετατραπεί σε κατοικία αλλά και σε πεδίο δοκιμών για μια νέα τεχνολογία δόμησης που επιδιώκει να μειώσει το κόστος κατασκευής και να αξιοποιήσει υλικά που διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια.
Η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Ένερντεϊλ του Γιοχάνεσμπουργκ, στην Αφρική και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα. Μετά την αποπεράτωσή της, η οικογένεια που ανέπτυξε το έργο εγκαταστάθηκε μόνιμα σε αυτή.
Η ιδέα ήρθε από τον φοιτητή και η υλοποίηση από τον πατέρα
Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Matimba Mabonda, απόφοιτος Χημικής Μηχανικής και μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν Στην υλοποίηση συμμετείχε και ο πατέρας του, Ben Mabonda, εργολάβος με εμπειρία στην κατασκευή εκατοντάδων κατοικιών. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν, περισσότερο από το 90% των τοίχων κατασκευάστηκε από υλικά με βάση το χώμα και πλαστικά απορρίμματα. Στην κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν επίσης γυάλινα απόβλητα, χωρίς όμως να έχουν δημοσιοποιηθεί οι ακριβείς ποσότητες ή η αναλογία των υλικών.
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Η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Ένερντεϊλ του Γιοχάνεσμπουργκ, στην Αφρική και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα. Μετά την αποπεράτωσή της, η οικογένεια που ανέπτυξε το έργο εγκαταστάθηκε μόνιμα σε αυτή.
Η ιδέα ήρθε από τον φοιτητή και η υλοποίηση από τον πατέρα
Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Matimba Mabonda, απόφοιτος Χημικής Μηχανικής και μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν Στην υλοποίηση συμμετείχε και ο πατέρας του, Ben Mabonda, εργολάβος με εμπειρία στην κατασκευή εκατοντάδων κατοικιών. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν, περισσότερο από το 90% των τοίχων κατασκευάστηκε από υλικά με βάση το χώμα και πλαστικά απορρίμματα. Στην κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν επίσης γυάλινα απόβλητα, χωρίς όμως να έχουν δημοσιοποιηθεί οι ακριβείς ποσότητες ή η αναλογία των υλικών.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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