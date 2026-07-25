Ο δήμαρχος που έγινε… σκουπιδιάρης: Με περούκα και ψεύτικη γενειάδα έμαθε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης του
Ο δήμαρχος που έγινε… σκουπιδιάρης: Με περούκα και ψεύτικη γενειάδα έμαθε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης του
Ο δήμαρχος του Πίτσμπουργκ φόρεσε περούκα, ψεύτικη γενειάδα και έγινε «εργάτης» καθαριότητας για να δει από κοντά την καθημερινότητα των υπαλλήλων του
Ο Μπιλ Πεντούτο άφησε για λίγο το γραφείο δημάρχου και ανέβηκε σε απορριμματοφόρο, φορώντας αμφίεση για να συνοδεύσει δημοτικούς υπαλλήλους χωρίς να τον αναγνωρίσουν.
Με το ψευδώνυμο «Εντ Τσάντγουικ», ο τότε δήμαρχος του Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ συμμετείχε σε διαφορετικές δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την πραγματική του ταυτότητα. Η μεταμφίεση πραγματοποιήθηκε το 2014, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Πεντούτο, και καταγράφηκε από την αμερικανική εκπομπή «Undercover Boss», η οποία παρουσιάζει ηγέτες που κρύβουν την ταυτότητά τους για να εργαστούν δίπλα στους υπαλλήλους των οργανισμών τους.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Με το ψευδώνυμο «Εντ Τσάντγουικ», ο τότε δήμαρχος του Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ συμμετείχε σε διαφορετικές δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την πραγματική του ταυτότητα. Η μεταμφίεση πραγματοποιήθηκε το 2014, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Πεντούτο, και καταγράφηκε από την αμερικανική εκπομπή «Undercover Boss», η οποία παρουσιάζει ηγέτες που κρύβουν την ταυτότητά τους για να εργαστούν δίπλα στους υπαλλήλους των οργανισμών τους.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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