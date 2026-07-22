22χρονος ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο - Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του
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22χρονος ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο - Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του

Μια φιάλη υγραερίου έγινε σύμβολο αγάπης και αναγνώρισης σε μια τελετή αποφοίτησης

22χρονος ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο - Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του
Οι στιγμές αποφοίτησης συνήθως είναι γεμάτες χαμόγελα, αγκαλιές, φωτογραφίες με το πτυχίο στο χέρι και περηφάνια για μια μεγάλη προσωπική επιτυχία. Για τον Λορέντζο Μονφαρντίνι, όμως, η συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν μόνο δική του. Ήταν ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από κάθε του βήμα.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως μηχανικός παραγωγής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ούρο Πρέτο, στο Μίνας Ζεράις, και όταν ήρθε η στιγμή να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο του έκανε κάτι που κανείς δεν περίμενε: κράτησε στους ώμους του μια φιάλη υγραερίου.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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