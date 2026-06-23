Οι ψυχολόγοι συμφωνούν: Η φράση που ηρεμεί ένα θυμωμένο άτομο κατά τη διάρκεια καβγά
Οι ψυχολόγοι συμφωνούν: Η φράση που ηρεμεί ένα θυμωμένο άτομο κατά τη διάρκεια καβγά
Σε μια τεταμένη κατάσταση ένας ψυχολόγος προτείνει μια απλή τεχνική για τον περιορισμό της επιθετικότητας χωρίς να χρειάζεται να υποκύψετε ή να εμπλακείτε σε σύγκρουση
Απέναντι σε ανθρώπους που υψώνουν τον τόνο της φωνής τους ή επιδιώκουν τη σύγκρουση, φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, είτε να εκραγείτε είτε να σιωπήσετε. Η κλινική ψυχολόγος Ντεμπόρα Βάιναλ προτείνει μια πολύ πρακτική εναλλακτική λύση για τη μείωση της έντασης, χωρίς να χρειαστεί να υποχωρήσετε ή να παρασυρθείτε στη διαμάχη.
Το προφίλ όσων επιδιώκουν τον καυγά
Για να σταματήσετε τέτοιες καταστάσεις, είναι θεμελιώδες να γνωρίζετε ποιον έχετε απέναντί σας. Η Βάιναλ εξηγεί ότι οι συγκρουσιακοί άνθρωποι απολαμβάνουν τις τριβές και βλέπουν κάθε διαφωνία ως ευκαιρία για καυγά και επίδειξη ανωτερότητας. Αυτές οι συμπεριφορές υποδηλώνουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να έχουν δίκιο παρά να φροντίζουν τις σχέσεις με το περιβάλλον τους.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το προφίλ όσων επιδιώκουν τον καυγά
Για να σταματήσετε τέτοιες καταστάσεις, είναι θεμελιώδες να γνωρίζετε ποιον έχετε απέναντί σας. Η Βάιναλ εξηγεί ότι οι συγκρουσιακοί άνθρωποι απολαμβάνουν τις τριβές και βλέπουν κάθε διαφωνία ως ευκαιρία για καυγά και επίδειξη ανωτερότητας. Αυτές οι συμπεριφορές υποδηλώνουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να έχουν δίκιο παρά να φροντίζουν τις σχέσεις με το περιβάλλον τους.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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