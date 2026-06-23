Οι ψυχολόγοι συμφωνούν: Η φράση που ηρεμεί ένα θυμωμένο άτομο κατά τη διάρκεια καβγά

Σε μια τεταμένη κατάσταση ένας ψυχολόγος προτείνει μια απλή τεχνική για τον περιορισμό της επιθετικότητας χωρίς να χρειάζεται να υποκύψετε ή να εμπλακείτε σε σύγκρουση