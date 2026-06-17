Τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν: Οι κοινές υπαρξιακές αγωνίες
Τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν: Οι κοινές υπαρξιακές αγωνίες
Οι έρευνες στην παρηγορητική φροντίδα αποκαλύπτουν τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν το τέλος της ζωής, δείχνοντας ότι η μεταμέλεια αφορά τις χαμένες ευκαιρίες
Η ιδέα του θανάτου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού της ανθρώπινης φύσης, προκαλώντας στους περισσότερους από εμάς αμηχανία και φόβο. Είτε σκεφτόμαστε τη δική μας απώλεια είτε εκείνη των οικείων μας, η διαχείριση του τέλους είναι μια δύσκολη ψυχική διαδικασία.
Όταν όμως η αυλαία είναι έτοιμη να πέσει, η ανθρώπινη σκέψη μπαίνει σε μια βαθιά διαδικασία απολογισμού. Το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τους ερευνητές της παρηγορητικής φροντίδας, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους μοιράζονται κοινές υπαρξιακές αγωνίες. Η μεγαλύτερη αλήθεια που προκύπτει από τις μαρτυρίες τους είναι απλή: δεν μας πληγώνουν τα λάθη που κάναμε, αλλά οι εμπειρίες που στερηθήκαμε.
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Όταν όμως η αυλαία είναι έτοιμη να πέσει, η ανθρώπινη σκέψη μπαίνει σε μια βαθιά διαδικασία απολογισμού. Το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τους ερευνητές της παρηγορητικής φροντίδας, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους μοιράζονται κοινές υπαρξιακές αγωνίες. Η μεγαλύτερη αλήθεια που προκύπτει από τις μαρτυρίες τους είναι απλή: δεν μας πληγώνουν τα λάθη που κάναμε, αλλά οι εμπειρίες που στερηθήκαμε.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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