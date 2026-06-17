Τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν: Οι κοινές υπαρξιακές αγωνίες
BEST OF NETWORK

Τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν: Οι κοινές υπαρξιακές αγωνίες

Οι έρευνες στην παρηγορητική φροντίδα αποκαλύπτουν τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν το τέλος της ζωής, δείχνοντας ότι η μεταμέλεια αφορά τις χαμένες ευκαιρίες

Τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν: Οι κοινές υπαρξιακές αγωνίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ιδέα του θανάτου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού της ανθρώπινης φύσης, προκαλώντας στους περισσότερους από εμάς αμηχανία και φόβο. Είτε σκεφτόμαστε τη δική μας απώλεια είτε εκείνη των οικείων μας, η διαχείριση του τέλους είναι μια δύσκολη ψυχική διαδικασία.

Όταν όμως η αυλαία είναι έτοιμη να πέσει, η ανθρώπινη σκέψη μπαίνει σε μια βαθιά διαδικασία απολογισμού. Το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τους ερευνητές της παρηγορητικής φροντίδας, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους μοιράζονται κοινές υπαρξιακές αγωνίες. Η μεγαλύτερη αλήθεια που προκύπτει από τις μαρτυρίες τους είναι απλή: δεν μας πληγώνουν τα λάθη που κάναμε, αλλά οι εμπειρίες που στερηθήκαμε.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης