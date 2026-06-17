Τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν: Οι κοινές υπαρξιακές αγωνίες

Οι έρευνες στην παρηγορητική φροντίδα αποκαλύπτουν τι μετανιώνουν οι άνθρωποι πριν το τέλος της ζωής, δείχνοντας ότι η μεταμέλεια αφορά τις χαμένες ευκαιρίες