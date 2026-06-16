Freedom Ship: Η πλωτή πόλη μήκους 1,6 χιλιομέτρων που μπορεί να φιλοξενήσει έως 80.000 ανθρώπους

Η Freedom Cruise Line International ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για την κατασκευή της Freedom Ship, μιας πλωτής πόλης τόσο μεγάλης ώστε να μην μπορεί να ελλιμενιστεί σε κανένα υπάρχον λιμάνι.Η ιδέα μιας πλωτής πόλης προτάθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1990 από τον Αμερικανό μηχανικό Norman Nixon, όμως κανείς δεν επιχείρησε πραγματικά να την υλοποιήσει. Τα σχέδια του αρχικού πλοίου του Nixon βγήκαν αρκετές φορές από τα συρτάρια κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν προχώρησαν πέρα από το στάδιο των συζητήσεων. Τώρα, μια εταιρεία κρουαζιέρας υποστηρίζει ότι η ζήτηση για τη Freedom Ship είναι τόσο μεγάλη ώστε «θα μπορούσε σχεδόν να δικαιολογήσει την κατασκευή τριών πλοίων».