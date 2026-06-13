Ρωσία: Πήγαν να περάσουν μετεωρίτη αξίας 3,6 εκατ. ευρώ για «διακοσμητικό κήπου» και τους έπιασαν

Οι ρωσικές τελωνειακές αρχές απέτρεψαν την παράνομη εξαγωγή ενός γιγαντιαίου τμήματος μετεωρίτη προς τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο είχε δηλωθεί ψευδώς ως διακοσμητικό κήπου