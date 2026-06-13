Ρωσία: Πήγαν να περάσουν μετεωρίτη αξίας 3,6 εκατ. ευρώ για «διακοσμητικό κήπου» και τους έπιασαν
Ρωσία: Πήγαν να περάσουν μετεωρίτη αξίας 3,6 εκατ. ευρώ για «διακοσμητικό κήπου» και τους έπιασαν
Οι ρωσικές τελωνειακές αρχές απέτρεψαν την παράνομη εξαγωγή ενός γιγαντιαίου τμήματος μετεωρίτη προς τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο είχε δηλωθεί ψευδώς ως διακοσμητικό κήπου
Ρώσοι ερευνητές εμπόδισαν τη λαθραία εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ενός τεράστιου τμήματος μετεωρίτη βάρους 2,8 τόνων, το οποίο ήταν καμουφλαρισμένο ως διακοσμητικό κήπου, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία.
Το εύρημα, που εντοπίστηκε στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης, ανήκει στον μετεωρίτη «Aletai», έναν από τους μεγαλύτερους σιδηρούχους μετεωρίτες στη Γη. Κατά την απόπειρα εξαγωγής του δηλώθηκε ως γλυπτό τοπίου, όμως η εξέταση αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα και την αξία του, η οποία αγγίζει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα οι αρχές να ασκήσουν ποινική δίωξη για λαθρεμπόριο αγαθών στρατηγικής και πολιτιστικής σημασίας.
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Το εύρημα, που εντοπίστηκε στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης, ανήκει στον μετεωρίτη «Aletai», έναν από τους μεγαλύτερους σιδηρούχους μετεωρίτες στη Γη. Κατά την απόπειρα εξαγωγής του δηλώθηκε ως γλυπτό τοπίου, όμως η εξέταση αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα και την αξία του, η οποία αγγίζει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα οι αρχές να ασκήσουν ποινική δίωξη για λαθρεμπόριο αγαθών στρατηγικής και πολιτιστικής σημασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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