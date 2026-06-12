NASA: Θα χρησιμοποιήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο για να συλλέξει μετρήσεις θερμοκρασίας από φιλάθλους
NASA: Θα χρησιμοποιήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο για να συλλέξει μετρήσεις θερμοκρασίας από φιλάθλους
Ζητήθηκε σε οπαδούς, από όλο τον κόσμο να στείλουν εικόνες από τα γήπεδα ποδοσφαίρου της περιοχής τους μέσω φωτογραφιών, προκειμένου να μετρήσει την θερμοκρασία.
Από την Πέμπτη ,11 Ιουνίου, ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο διεξάγεται έως τις 11 Ιουλίου στο Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό που λίγοι περίμεναν είναι ότι η NASA θα συμμετείχε επίσης στο ραντεβού του Μουντιάλ.
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, μέσω του προγράμματος «GLOBE», ζήτησε από τους ακολούθους της που είναι οπαδοί του ποδοσφαίρου να στείλουν φωτογραφίες από τα γήπεδα όπου παίζουν αυτές τις μέρες, προκειμένου να λάβει μετρήσεις θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:www.gazzetta.gr
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, μέσω του προγράμματος «GLOBE», ζήτησε από τους ακολούθους της που είναι οπαδοί του ποδοσφαίρου να στείλουν φωτογραφίες από τα γήπεδα όπου παίζουν αυτές τις μέρες, προκειμένου να λάβει μετρήσεις θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:www.gazzetta.gr
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