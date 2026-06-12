NASA: Θα χρησιμοποιήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο για να συλλέξει μετρήσεις θερμοκρασίας από φιλάθλους

Από την Πέμπτη ,11 Ιουνίου, ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο διεξάγεται έως τις 11 Ιουλίου στο Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό που λίγοι περίμεναν είναι ότι η NASA θα συμμετείχε επίσης στο ραντεβού του Μουντιάλ.Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, μέσω του προγράμματος «GLOBE», ζήτησε από τους ακολούθους της που είναι οπαδοί του ποδοσφαίρου να στείλουν φωτογραφίες από τα γήπεδα όπου παίζουν αυτές τις μέρες, προκειμένου να λάβει μετρήσεις θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο.