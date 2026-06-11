Θέλουν να σκάψουν κανάλι 2.400 χλμ. στην Αφρική για να σώσουν μια λίμνη που πεθαίνει

Η λίμνη Τσαντ έχει χάσει περίπου το 90% της επιφάνειάς της, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν από το νερό της