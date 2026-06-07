«Παγίδα» στη Ρώμη: Έξαλλη τουρίστρια επειδή χρεώθηκε 44€ για δύο παγωτά
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«Παγίδα» στη Ρώμη: Έξαλλη τουρίστρια επειδή χρεώθηκε 44€ για δύο παγωτά

Αντιδράσεις στη Ρώμη μετά από περιστατικό όπου τουρίστρια πλήρωσε 44 ευρώ για δύο παγωτά. Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις τουριστικές «παγίδες»

«Παγίδα» στη Ρώμη: Έξαλλη τουρίστρια επειδή χρεώθηκε 44€ για δύο παγωτά
Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Ρώμη περιστατικό που καταγράφηκε κοντά στην Piazza de España, όταν τουρίστρια κατήγγειλε ότι χρεώθηκε 44 ευρώ για δύο παγωτά, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υπερτιμολογήσεων σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης.

Η υπόθεση έγινε αρχικά viral μετά από ανάρτηση σε ομάδα ταξιδιωτών, με την επισκέπτρια να περιγράφει μια εμπειρία που, όπως υποστηρίζει, κατέληξε σε υπερβολικό λογαριασμό χωρίς να έχει σαφή εικόνα των τελικών τιμών κατά την παραγγελία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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