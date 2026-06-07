«Παγίδα» στη Ρώμη: Έξαλλη τουρίστρια επειδή χρεώθηκε 44€ για δύο παγωτά

Αντιδράσεις στη Ρώμη μετά από περιστατικό όπου τουρίστρια πλήρωσε 44 ευρώ για δύο παγωτά. Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις τουριστικές «παγίδες»