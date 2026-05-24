Η ταινία με τις χαμηλότερες εισπράξεις στην ιστορία: Δεν έφτασε ούτε τα 30 ευρώ
Το γεγονός ότι το «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία και το «Paranormal Activity» η πιο κερδοφόρα, αποτελεί κοινή γνώση για τους περισσότερους φίλους του σινεμά.
Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ που ελάχιστοι γνωρίζουν και το οποίο, αν και κρύβει ένα τέχνασμα, παραμένει σουρεαλιστικό. Πρόκειται για την ταινία με τη χειρότερη εισπρακτική πορεία όλων των εποχών, το «Zyzzyx Road», το οποίο παρακολούθησαν συνολικά μόλις έξι άτομα, αποφέροντας έσοδα 30 δολαρίων.
