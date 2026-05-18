Το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό yacht στον κόσμο: 220 μέτρα μήκος και τρία γιγαντιαία πανιά 1.500 τ.μ.
Το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό yacht στον κόσμο: 220 μέτρα μήκος και τρία γιγαντιαία πανιά 1.500 τ.μ.
Το Orient Express Corinthian ανοίγει μια νέα εποχή στην πολυτελή κρουαζιέρα, συνδυάζοντας ιστιοπλοΐα, υβριδική πρόωση και 54 σουίτες
Το Saint-Nazaire της Γαλλίας έγινε το σκηνικό για την επίσημη βάφτιση ενός πλοίου που μοιάζει να βγήκε από άλλη εποχή, αλλά με τεχνολογία του μέλλοντος. Το Orient Express Corinthian, το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό yacht στον κόσμο, παρουσιάστηκε επίσημα στις 29 Απριλίου 2026 στα ναυπηγεία Chantiers de l’Atlantique.
Το πλοίο έχει μήκος 220 μέτρα και σηματοδοτεί την είσοδο της Accor, μέσω του ιστορικού brand Orient Express, σε μια νέα κατηγορία θαλάσσιας πολυτέλειας. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό κρουαζιερόπλοιο με λίγα διακοσμητικά πανιά, αλλά για ένα υβριδικό σκάφος που συνδυάζει ιστιοφορία και μηχανική πρόωση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το πλοίο έχει μήκος 220 μέτρα και σηματοδοτεί την είσοδο της Accor, μέσω του ιστορικού brand Orient Express, σε μια νέα κατηγορία θαλάσσιας πολυτέλειας. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό κρουαζιερόπλοιο με λίγα διακοσμητικά πανιά, αλλά για ένα υβριδικό σκάφος που συνδυάζει ιστιοφορία και μηχανική πρόωση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα