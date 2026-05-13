Ιαπωνικός κολοσσός με σνακ αλλάζει σε ασπρόμαυρες τις συσκευασίες στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Η Calbee, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σνακ στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε μια ριζική αλλαγή στην εμφάνιση των προϊόντων της.Οι γνώριμες, πολύχρωμες και λαμπερές συσκευασίες δίνουν τη θέση τους σε ένα αυστηρό ασπρόμαυρο σχέδιο, μια απόφαση που υπαγορεύεται από την ανάγκη εξοικονόμησης πρώτων υλών που προέρχονται από το πετρέλαιο.