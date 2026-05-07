Αρκάνσας: Ζευγάρι ανακάλυψε άγνωστο άνδρα να ζει κρυφά στο υπόγειο του σπιτιού του

Ενώ πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αγοράσουν το δικό τους σπίτι στις μέρες μας, ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ έζησε τον απόλυτο τρόμο όταν συνειδητοποίησε ότι κάποιος άγνωστος είχε κατασκηνώσει κρυφά στον υπόγειο χώρο τους.Ο 41χρονος Preston Landis ανακαλύφθηκε πρόσφατα να ζει κρυφά με τον Dutch και τη Sharon Hoggatt στο Αρκάνσας, αφού το ζευγάρι άρχισε να πιστεύει ότι τρελαίνεται λόγω αντικειμένων και τροφίμων που εξαφανίζονταν.