Tο μεγαλύτερο πρόβλημα με το ιαπωνικό τρένο-σφαίρα λύθηκε χάρη στο ράμφος ενός πουλιού

Συχνά, η επιστήμη και η μηχανική βρίσκουν λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα παρατηρώντας την ίδια τη φύση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Shinkansen, το περίφημο ιαπωνικό τρένο-βολίδα, του οποίου ο σχεδιασμός άλλαξε ριζικά χάρη σε ένα πουλί.Μεταξύ των τελών της δεκαετίας του '80 και των αρχών της δεκαετίας του '90, τα μοντέλα του Shinkansen αντιμετώπισαν ένα σοβαρό ζήτημα, καθώς έβγαιναν από τα τούνελ με πολύ υψηλή ταχύτητα, συμπίεζαν τον αέρα στο εσωτερικό της σήραγγας.Αυτό δημιουργούσε ένα φαινόμενο γνωστό ως «tunnel boom», έναν δυνατό κρότο που έμοιαζε με ηχητική έκρηξη. Αν και τα τρένα δεν ξεπερνούσαν την ταχύτητα του ήχου, ο θόρυβος ήταν εξαιρετικά ενοχλητικός για τους κατοίκους των γύρω περιοχών και την τοπική πανίδα.