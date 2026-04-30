Έρευνα-μυστήριο: Γιατί τα πτηνά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες;
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι τα πουλιά της πόλης τρομάζουν πιο εύκολα από γυναίκες, παρά από άνδρες. Οι επιστήμονες καταγράφουν το φαινόμενο, αλλά δεν έχουν ακόμη εξήγηση για τη συμπεριφορά αυτή

Τα πουλιά των πόλεων φαίνεται να αντιδρούν διαφορετικά απέναντι στους ανθρώπους, και μάλιστα με τρόπο που αιφνιδιάζει τους επιστήμονες. Δείχνουν μεγαλύτερο φόβο όταν τα πλησιάζουν γυναίκες παρά άνδρες, χωρίς να υπάρχει ακόμη σαφής εξήγηση για το φαινόμενο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ευρωπαϊκή Παπαδίτσα (Καλόγερος) αλλά και δεκάδες ακόμη είδη, τα πτηνά τείνουν να απομακρύνονται νωρίτερα όταν ο «εισβολέας» στο πεδίο τους είναι γυναίκα. Οι άνδρες, αντίθετα, μπορούν να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά πριν τα πουλιά πετάξουν μακριά.

Η διαφορά αυτή καταγράφηκε ανεξαρτήτως παραγόντων όπως το ντύσιμο, το ύψος ή ο τρόπος προσέγγισης, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα πτηνά ενδέχεται να μπορούν να διακρίνουν το φύλο των ανθρώπων. Ωστόσο, ο μηχανισμός πίσω από αυτή την ικανότητα παραμένει άγνωστος.

