Σε δημοπρασία το κατασχεμένο super yacht «Royal Romance»: Πλωτό παλάτι αξίας 200 εκατ. δολαρίων
Η Ουκρανία βγάζει σε δημοπρασία το υπερπολυτελές «Royal Romance». Το κατασχεμένο γιοτ αναμένεται να αποφέρει εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά super yachts στον κόσμο, το Royal Romance, ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, καθώς η Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων της Ουκρανίας προχωρά στη δημοπράτησή του, με στόχο την ενίσχυση των κρατικών εσόδων.
Το πολυτελές πλοίο, που αποτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, ανήκε μέχρι πρότινος στον Βίκτορ Μέντβεντσουκ, πρόσωπο με στενές σχέσεις με τη ρωσική ηγεσία. Κατασχέθηκε τον Μάρτιο του 2022 σε χωρικά ύδατα της Κροατία, λίγο μετά την έναρξη της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και πλέον έχει περάσει υπό ουκρανικό έλεγχο.
