Ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει: Η υποθαλάσσια σήραγγα 26 χιλιομέτρων που φέρνει νέα δεδομένα στις μετακινήσεις

Η Νορβηγία έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για την επόμενη δεκαετία. Η σκανδιναβική χώρα κατασκευάζει το έργο Rogfast, έναν υποθαλάσσιο αυτοκινητόδρομο που υπόσχεται να βελτιώσει το περίπλοκο οδικό δίκτυο της δυτικής ακτής της. Όταν ολοκληρωθεί το 2033, θα γίνει η μεγαλύτερη και βαθύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο, με μήκος 26,7 χιλιόμετρα και βάθος 392 μέτρα.Ο βασικός στόχος αυτού του τεράστιου έργου με τις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας είναι να συνδέσει γρήγορα και άμεσα τους δήμους Randaberg και Bokn. Έτσι, χιλιάδες κάτοικοι θα μπορούν να αποφεύγουν τα φέρι μποτ, τα οποία συχνά καθυστερούν ή ακυρώνονται τα δρομολόγιά τους λόγω καιρικών συνθηκών. Η σήραγγα θα μειώσει το ταξίδι κατά περίπου έντεκα ώρες, ενώ η διαδρομή θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 35 λεπτά. Επιπλέον, καθώς θα συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο E39, θα μειώσει στο μισό τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ Trondheim και Kristiansand, δύο από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πόλεις της περιοχής.